Nilai-nilai Bung Hatta untuk Menciptakan Legacy Bagi Generasi Mendatang

Putri Mohammad Hatta, Dra. Halida Nuriah Hatta, M.A. saat menjadi pembicara dalam diskusi The Legacy Relay 2026 di Purpusnas, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah tokoh bangsa pada masa lalu telah menghadirkan legacy yang sangat positif. Warisan mereka dapat dinikmati oleh kita semua pada hari ini. Generasi sekarang juga harus memberikan legacy agar dapat bermanfaat untuk generasi mendatang.
Warisan seorang tokoh bangsa tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diemban atau sejarah yang ditorehkan, tetapi juga dari nilai-nilai yang tetap hidup dan menjadi pedoman bagi generasi berikutnya.
Pemikiran Mohammad Hatta atau Bung Hatta tentang integritas, kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi bekal penting untuk membangun masa depan Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan putri Bung Hatta, Halida Nuriah Hatta, dalam sebuah diskusi mengusung tajuk The Legacy Relay 2026 di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (21/10).
Baca Juga:Lesti Kejora Minta Maaf Ditegur Izara Aishah, Ini Fakta yang Terjadi di Balik Konser Siti Nurhaliza
Dalam forum tersebut, Halida mengingatkan tentang pentingnya meneruskan nilai-nilai yang diwariskan sang proklamator, bukan sekadar mengenang sosoknya sebagai tokoh sejarah.
Menurut Halida, salah satu prinsip utama yang dipegang Bung Hatta adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sikap itu tercermin dari cara Bung Hatta memandang pekerjaan dan pengabdiannya, dengan mengutamakan hal-hal yang benar dan bermanfaat bagi Tanah Air.
“Cara kerjanya, apa yang penting buat Tanah Air dan bangsa? Sehingga egonya tidak dikedepankan. Bukan harus aku, aku, aku,” ujar Halida.
Pesan tersebut relevan dalam kehidupan masa kini, ketika kepentingan pribadi, pencitraan, dan keinginan untuk memperoleh pengakuan kerap berhadapan dengan kepentingan bersama. Bagi Halida, meneruskan warisan Bung Hatta berarti membangun kesadaran bahwa kontribusi terhadap masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar menonjolkan diri.
"Sebagai orang jalanan, saya sering mengatakan politik kadang toxic ya. Karena tidak mengutamakan bangsa, tapi mengutamakan kepentingan kelompok," ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022