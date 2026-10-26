Putri Bung Hatta Ingatkan Politik Jangan Utamakan Kepentingan Kelompok

JawaPos.com - Putri Mohammad Hatta atau Bung Hatta, Halida Nuriah Hatta, mengingatkan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nilai tersebut menjadi salah satu warisan penting dari sang proklamator yang perlu diterapkan generasi saat ini.

Pesan itu disampaikan Halida dalam diskusi bertajuk The Legacy Relay 2026 di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Rabu (21/10). Menurutnya, warisan tokoh bangsa tidak cukup dikenang melalui sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Halida mencontohkan cara Bung Hatta menjalankan pengabdian dengan mendahulukan kepentingan Tanah Air daripada ego pribadi.

“Cara kerjanya, apa yang penting buat Tanah Air dan bangsa? Sehingga egonya tidak dikedepankan. Bukan harus aku, aku, aku,” ujar Halida.

Ia juga menyoroti praktik politik yang dinilai tidak selalu mengedepankan kepentingan bangsa. Padahal, integritas dan tanggung jawab seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan amanah publik.

"Sebagai orang jalanan, saya sering mengatakan politik kadang toxic ya. Karena tidak mengutamakan bangsa, tapi mengutamakan kepentingan kelompok," ujarnya.

Integritas dan Kemanusiaan Jadi Warisan Bung Hatta

Halida menilai integritas merupakan salah satu prinsip penting yang dapat diteladani dari Bung Hatta. Nilai itu tercermin melalui kejujuran, keterbukaan, serta keberanian mempertahankan kebenaran.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu. Integritas perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjalankan amanah, bersikap jujur dalam pekerjaan, hingga berani mengakui kesalahan.

Selain itu, penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dari warisan pemikiran Bung Hatta. Pembangunan bangsa, dalam pandangan tersebut, tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi dan politik, tetapi juga dari penghormatan terhadap martabat serta hak setiap manusia.