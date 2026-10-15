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Syahrul Yunizar
Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Isu Reshuffle Santer Berembus, Sejumlah Jenderal TNI Berdatangan ke Istana Negara

Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Puspen TNI) - Image

Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Puspen TNI)

JawaPos.com - Sejumlah jenderal TNI tampak berdatangan ke Kompleks Istana, Jakarta, pada Kamis siang (15/10). Meski tidak secara tegas menyatakan maksud kedatangan mereka, para jenderal itu santer dikabarkan akan dilantik menduduki sejumlah posisi strategis dalam reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Para jenderal yang berdatangan ke Istana terdiri atas Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, dan Asrenum Panglima TNI Letjen TNI Chandra Wijaya.

Berdasar informasi yang beredar di kalangan awak media, Kristomei Sianturi dikabarkan akan menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang belakangan menjadi sorotan karena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kristomei datang mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) 1. Dia mengakui dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya untuk hadir di istana. Namun demikian, dia belum mengetahui secara pasti akan mendapat penugasan di mana.

”Saya diminta untuk hadir oleh Pak Seskab,” ucap jenderal bintang dua TNI AD tersebut.

Meski begitu, Kristomei mengaku siap jika diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menangani sejumlah bencana di Indonesia. Menurut Kristomei itu merupakan bentuk kesiapan dirinya sebagai seorang prajurit yang dipanggil oleh presiden sebagai kepala negara.

”Sebagai tentara siap perintah (dari Presiden Prabowo Subianto),” ungkap Kristomei.

Editor: Diar Candra
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