Dirut Pertamina Dikabarkan Bakal jadi Menteri ESDM, ini Jawaban Bahlil

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan pasokan bbm aman saat arus mudik. (Pertamina)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle atau pergantian menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10).
Bahlil yang saat ini merangkap sebagai Menteri ESDM menyampaikan akan menyerahkan keputusan reshuffle kepada presiden.
Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai kabar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri yang akan dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil menyatakan bahwa dia tidak tahu kabar tersebut.
“Enggak tahu saya, enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu,” ucap Bahlil berulang kali.
Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.
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