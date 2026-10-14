Profil Sestama BNPB Rustian yang Kena OTT, Aktif di IAI, Ketum Ikatan Alumni Universitas Andalas

Sekretaris Utama BNPB Rustian. (BNPB)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Selasa (13/10).
Rustian diamankan tim penindakan KPK bersama 13 orang lainnya dalam operasi senyap di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Rustian diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Lembaga antirasuah sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan dalam giat tangkap tangan tersebut.
"Telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata Budi Prasetyo di sela-sela Jelajah Media 2026 di Jogjakarta, Selasa (13/10) malam.
KPK belum mengungkap secara rinci dugaan keterlibatan Rustian dalam operasi senyap yang mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 1,4 miliar hingga logam mulia tersebut.
Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam sesuai KUHP untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.
Profil Sestama BNPB Rustian
Rustian diketahui telah berkarier sebagai birokrat sejak 1998 dan menduduki jabatan Sestama BNPB sejak 2023.
Perjalanan karier Rustian di pemerintahan dimulai ketika ia menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan pada 1998. Setelah sekitar satu dekade mengabdi di kementerian tersebut, ia berpindah instansi ke BNPB pada 2008.
Di BNPB, Rustian menempati sejumlah jabatan strategis. Ia pernah dipercaya sebagai Kepala Biro Umum sebelum kemudian mendapat penugasan sebagai Direktur Peralatan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan pada 2016.
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