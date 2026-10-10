Jokowi Nonton MotoGP 2026, Pilih Berpanas-panasan di Tribun Mandalika

Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama putranya, Kaesang Pangarep saat nonton MotoGP Mandalika, Sabtu (10/10). (Lombok Post)
JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara mengejutkan hadir langsung menyaksikan ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada Sabtu (10/10) sore.
Alih-alih menonton di area VVIP, mantan Wali Kota Solo itu memilih duduk di Tribun A bersama penonton umum lainnya.
Mengenakan kemeja putih lengan panjang, topi putih, dan celana panjang hitam, Jokowi tampak santai didampingi oleh putranya, Kaesang Pangarep.
Tidak tampak pengawalan berlebihan pada Jokowi, selain beberapa personel Paspampres.
Suami Iriana itu duduk berbaur di area tribun umum yang letaknya paling dekat dengan garis start dan finish.
Dikutip dari Lombok Post (JawaPos Group), penonton yang semula fokus pada layar besar dan lintasan balap seketika berdiri saat menyadari kehadiran sosok tersebut.
Suasana tribun langsung riuh dengan seruan "Pakde" dan "Jokowi" dari para penonton. Menanggapi antusiasme warga, Jokowi sesekali melempar senyum dari tempat duduknya.
Kepastian hadirnya Jokowi ini menjawab rumor yang beredar sejak Jumat lalu. Meski area Tribun A memiliki atap pelindung, suhu udara di sekitar lokasi tetap terasa cukup panas dan menyengat.
Jokowi tampak santai ikut berpanas-panas ria bersama ribuan penonton lainnya di area tribun publik tersebut.
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Setelah kehadiran Jokowi pada gelaran hari Sabtu ini, muncul spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto juga berpotensi hadir untuk menyaksikan puncak balapan MotoGP pada hari berikutnya.
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