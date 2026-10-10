Viral Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal MotoGP Indonesia, Eks Dirut MGPA Beri Penjelasan

Alex Rins (Crash)
JawaPos.com - Pebalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins, mendadak viral setelah mengacungkan jari tengah kepada marshal di MotoGP Indonesia 2026. Mantan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, pun memberikan penjelasan terkait kejadian viral tersebut.
Kejadian tersebut berlangsung pada akhir sesi Practice MotoGP Indonesia 2026, Jumat (9/10). Alex Rins terjatuh saat sesi hanya menyisakan dua menit dan bergegas kembali ke paddock karena peluangnya lolos ke Q2 masih terbuka.
Rins kemudian meminta marshal mengantarkannya ke paddock menggunakan motor yang sedang ditumpanginya. Namun, permintaannya diduga terbentur aturan sehingga memicu perdebatan dengan para marshal.
Kesal karena tak bisa segera kembali, pembalap Monster Energy Yamaha itu turun dari motor dan mengacungkan jari tengah kepada marshal. Setelah itu, Rins menumpang motor fotografer untuk menuju paddock.
Menanggapi polemik tersebut, Priandhi menegaskan marshal tak bersalah karena sudah bekerja disiplin dan mematuhi standar yang diatur. Berdasarkan video yang viral beredar, ia melihat bahwa kendaraan motor yang digunakan petugas dalam insiden tersebut merupakan kendaraan motor flying marshal, bukan kendaraan moto taxi.
“Motor yang dipakai itu merupakan motor flying marshal, dan bukan kendaraan moto taxi. Di bagian belakangnya terlihat ada APAR atau alat pemadam api ringan,” jelas Priandhi dalam keterangan resminya, Sabtu (10/10).
Dalam operasional balapan, flying marshal bertugas mengawasi dan menangani situasi di lintasan, sedangkan moto taxi digunakan untuk mengantar pembalap ke lokasi yang ditentukan sesuai prosedur dan kondisi operasional.
Menurut Andhi, flying marshal hanya boleh mengantar pembalap hingga titik transit kendaraan penjemputan yang telah disiapkan penyelenggara. Prosedur ini telah diterapkan sebelumnya dan disetujui Race Director melalui safety plan sebelum balapan dimulai.
Di titik transit, pembalap akan berpindah ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan sesuai kebutuhan evakuasi. Kendaraan flying marshal tidak boleh meninggalkan area tugasnya, sehingga tidak semua kendaraan di lintasan dapat mengantar pembalap langsung ke garasi atau paddock.
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