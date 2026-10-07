Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.25 WIB

Wantimpres Buka Lowongan Magang, Syarat Utama Punya Laptop dan Kamera Disorot Netizen

Ilustrasi kerja cerdas. (Pexels/ Anna Shvets)

JawaPos.com - Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membuka program pemagangan posisi Staf Kehumasan periode Oktober–Desember 2026.

Namun, persyaratan kualifikasi yang mengharuskan peserta memiliki pengalaman, portofolio, serta diutamakan membawa perangkat kerja mandiri berupa laptop dan kamera profesional menuai sorotan dari netizen.

Berdasarkan pengumuman resmi yang dibagikan melalui akun Instagram @wantimpres.ri, program magang ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konten digital, dokumentasi kegiatan, media sosial, serta pelayanan informasi publik di lingkungan lembaga.

Durasi program pemagangan ini berlangsung selama tiga bulan penuh. Adapun batas akhir pendaftaran dijadwalkan pada 8 Oktober 2026, dengan pengiriman berkas lamaran ditujukan melalui alamat email resmi support.wantimpres@setneg.go.id.

Persyaratan Kualifikasi dan Administrasi

Calon pelamar yang ingin bergabung diwajibkan memenuhi sejumlah kualifikasi ketat. Di antaranya memiliki pengalaman di bidang kehumasan, media, atau komunikasi, memiliki portofolio yang baik, serta menguasai aplikasi pendukung konten seperti Canva, Adobe, dan CapCut.

Selain itu, peserta juga dituntut mampu mengoperasikan kamera profesional untuk kebutuhan foto dan video, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta bersedia mengikuti program selama tiga bulan.

Poin krusial yang kemudian menjadi sorotan publik adalah klausul tambahan yang menyatakan, "Diutamakan memiliki laptop dan kamera."

Respons Warganet di Kolom Komentar

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anggota Wantimpres Rocky Gerung Sebut Kopdes Merah Putih Butuh Dukungan Negara - Image
Ekonomi

Anggota Wantimpres Rocky Gerung Sebut Kopdes Merah Putih Butuh Dukungan Negara

Rabu, 7 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Rocky Gerung Minta Syahganda Pulihkan Nama Baiknya: Tiga Hari Dicaci-Dihina Nggak Ada yang Belain - Image
Politik

Rocky Gerung Minta Syahganda Pulihkan Nama Baiknya: Tiga Hari Dicaci-Dihina Nggak Ada yang Belain

Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.29 WIB

Rocky Gerung: Kopdes Merah Putih Harus Dimaknai Sebagai Transformasi Ekonomi, Redam Dominasi Pemilik - Image
Politik

Rocky Gerung: Kopdes Merah Putih Harus Dimaknai Sebagai Transformasi Ekonomi, Redam Dominasi Pemilik

Selasa, 6 Oktober 2026 | 20.34 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore