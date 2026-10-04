Brigjen TNI Iswan Nusi Raih Predikat Lulusan Terbaik Magister FISIP Unjani, Raih 2 Penghargaan

JawaPos.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Brigjen TNI Mohamad Iswan Nusi, S.H., yang saat ini mengemban tugas sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya. Di tengah pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwira tinggi TNI AD, Mohamad Iswan Nusi berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam bidang akademik pada Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Dua penghargaan tersebut diberikan kepada Nusi, dalam rangkaian Yudisium FISIP Unjani. Penghargaan ini dikarenakan Nusi jadi Lulusan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Magister, Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Berdasarkan piagam penghargaan yang diterima, Nusi berhasil menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,84, atas predikat 'Dengan Pujian' Kedua penghargaan tersebut diberikan di Cimahi pada 1 Oktober 2026.

"Capaian ini jadi sebuah pengalaman terbaik buat saya atas pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan TNI, dengan pengembangan kapasitas akademik," kata Iswan Nusi kepada Wartawan, Kamis (1/10/2026).

Capaian ini semakin memperkuat rekam jejak Nusi sebagai perwira yang memadukan pengalaman pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan TNI dengan pengembangan kapasitas akademik.

Dua Penghargaan dalam Satu Momentum

Penghargaan pertama diberikan sebagai Lulusan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dengan IPK 3,84 dan predikat Dengan Pujian.

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Sementara penghargaan kedua diberikan sebagai Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, juga dengan IPK 3,84 dan predikat Dengan Pujian.