Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Minggu, 4 Oktober 2026 | 15.44 WIB

Brigjen TNI Iswan Nusi Raih Predikat Lulusan Terbaik Magister FISIP Unjani, Raih 2 Penghargaan

Perwira tinggi TNI AD, Mohamad Iswan Nusi berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam bidang akademik pada Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Bandung, Jawa Barat. (Istimewa) - Image

Perwira tinggi TNI AD, Mohamad Iswan Nusi berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam bidang akademik pada Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Brigjen TNI Mohamad Iswan Nusi, S.H., yang saat ini mengemban tugas sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasdam Jaya. 

Di tengah pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwira tinggi TNI AD, Mohamad Iswan Nusi berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dalam bidang akademik pada Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Dua penghargaan tersebut diberikan kepada Nusi, dalam rangkaian Yudisium FISIP Unjani. Penghargaan ini dikarenakan Nusi jadi Lulusan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Magister, Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Berdasarkan piagam penghargaan yang diterima, Nusi berhasil menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,84, atas predikat 'Dengan Pujian' Kedua penghargaan tersebut diberikan di Cimahi pada 1 Oktober 2026.

"Capaian ini jadi sebuah pengalaman terbaik buat saya atas pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan TNI, dengan pengembangan kapasitas akademik," kata Iswan Nusi kepada Wartawan, Kamis (1/10/2026).

Capaian ini semakin memperkuat rekam jejak Nusi sebagai perwira yang memadukan pengalaman pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan TNI dengan pengembangan kapasitas akademik.

Dua Penghargaan dalam Satu Momentum

Penghargaan pertama diberikan sebagai Lulusan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dengan IPK 3,84 dan predikat Dengan Pujian.

Sementara penghargaan kedua diberikan sebagai Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Magister Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, juga dengan IPK 3,84 dan predikat Dengan Pujian.

Dengan demikian, Brigjen TNI Mohamad Iswan Nusi tidak hanya menjadi lulusan terbaik pada tingkat program studi, tetapi juga memperoleh pengakuan sebagai lulusan terbaik tingkat fakultas untuk jenjang Magister FISIP Unjani.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore