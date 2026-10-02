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Muhammad Ridwan
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.42 WIB

Prabowo Lantik Syahganda Nainggolan jadi Kepala Bakom RI, Fadli Hartono Wakil

 

Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan dan Fadli Hartono sebagai Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

 

 
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Fadli Hartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
 
Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Bakom RI itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
 
Dalam prosesi pelantikan, Syahganda dan Fadli mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.
 
"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti Syahganda dan Fadli.
 
Dalam kesempatan itu, Prabowo diminta menjunjung tinggi etik dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
 
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.
 
Pelantikan tersebut sekaligus menandai pergantian pimpinan di tubuh Bakom RI. Syahganda dipercaya menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bakom.
 
 
Qodari kini mendapat penugasan baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
 
Dengan perubahan tersebut, Syahganda akan memimpin Bakom bersama Fadli Hartono dalam menjalankan fungsi komunikasi pemerintah.
 
 

Editor: Kuswandi
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