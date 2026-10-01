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Muhammad Ridwan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Tak Lagi jadi Kapolri, Listyo Sigit Akui Kabar Dirinya Akan Dilantik sebagai KSP

Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Mabes Polri)

 

 
JawaPos.com - Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara mengenai kabar dirinya akan mendapat jabatan baru setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sigit mengaku mendengar informasi bahwa dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
 
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10). Sebab, dikabarkan Prabowo bakal melantik Kapolri baru dan merombak susunan Kabinet Merah Putih.
 
"Ya katanya hari ini saya akan dilantik menjadi KSP, tapi nanti jelasnya pada saat setelah dilantik," kata Listyo.
 
Menurut Sigit, apabila kabar tersebut terealisasi, penugasan sebagai KSP merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan untuk kembali memberikan pengabdian kepada negara.
 
 
"Itu kehormatan buat kita untuk bisa memberikan pengabdian yang terbaik buat bangsa," ucap dia.
 

Editor: Kuswandi
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