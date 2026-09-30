BPGMN Bakal Dibentuk, Prabowo Ajak Para Pakar Mengelola Gambut Nasional

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto melibatkan masukan ilmuwan dan akademisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut serta mangrove. Menurut Raja Juli kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan data yang disampaikan para ahli.

“Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan keputusan, beliau adalah pendengar saya katakan tadi, mendengar para ilmuwan memutuskan policy berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Riset best policy,” kata Raja Juli di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu (30/9).

Menurutnya, salah satu tindak lanjut dari keputusan tersebut adalah rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga itu nantinya diharapkan memiliki peran khusus dalam pengelolaan kawasan gambut dan mangrove secara lebih serius.

Dia menilai, pengelolaan gambut memiliki posisi penting, termasuk dalam memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Beliau mendengar langsung minggu yang lalu usulan dari para ilmuwan, para akademisi dengan data yang cukup bahwa Indonesia membutuhkan satu badan untuk secara serius mengelola gambut dan manggrove,” ujarnya.