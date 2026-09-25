Hari Lalu Lintas ke-71, Korlantas Perkuat Pelayanan Digital dan Keselamatan Pengguna Jalan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026). (Mabes Polri)
JawaPos.com - Memasuki usia ke-71, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat perannya sebagai salah satu wajah pelayanan Polri yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Transformasi diarahkan tidak hanya pada modernisasi sistem, tetapi juga membangun pelayanan yang semakin mudah, responsif, dan berorientasi pada keselamatan.
Arah tersebut tercermin dalam Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
Mengusung tema “Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri”, momentum tersebut sekaligus memperkuat semangat Polantas KARIB, yakni Kemitraan, Aktif, Responsif, Intuitif, dan Berintegritas.
Semangat itu diterjemahkan melalui empat inovasi yang diluncurkan Kapolri dan menyentuh langsung kebutuhan pengguna jalan. Keempatnya yakni Pembayaran Tilang melalui Digital Korlantas, STNK Digital, Kios SIM, serta SIAP JALAN atau Sistem Asesmen Psikologis untuk Keselamatan Perjalanan.
Digital Korlantas membuat proses penyelesaian tilang lebih terintegrasi, mulai dari konfirmasi pelanggaran hingga pembayaran titipan denda.
Sementara STNK Digital menghadirkan bukti legitimasi kendaraan yang dapat diakses melalui ponsel dan diverifikasi melalui kode QR dinamis tersertifikasi.
Kedua layanan tersebut memperluas kemudahan sekaligus memperkuat transparansi dan keamanan pelayanan.
Terobosan juga dilakukan melalui Kios SIM. Setelah menyelesaikan perpanjangan SIM A atau SIM C secara digital melalui layanan SINAR, masyarakat dapat mencetak SIM fisik secara mandiri.
Layanan tersebut dirancang untuk mempercepat proses sekaligus mengurangi antrean dan beban pelayanan di Satpas.
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