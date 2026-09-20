Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 20 September 2026 | 16.45 WIB

Kalimantan Timur Juara Umum MTQ Nasional XXXI di Semarang

Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup kegiatan MTQ Nasional XXXI di Semarang, Sabtu (19/9) malam. (Istimewa) - Image

Menteri Agama Nasaruddin Umar menutup kegiatan MTQ Nasional XXXI di Semarang, Sabtu (19/9) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Kafilah dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi juara umum ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah.

Kalimantan Timur mencatatkan gelar juara umum secara beruntun setelah sebelumnya juga menjadi juara umum pada MTQ Nasional XXX 2024 di Kalimantan Timur.

Pada MTQ Nasional tahun ini, Kalimantan Timur mengumpulkan 288 poin, unggul berdasar perolehan nilai dari seluruh cabang yang diperlombakan.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 208 poin dan DKI Jakarta dengan 129 poin.

”Kami juga ucapkan selamat Kalimantan Timur. Ini perlu mendapatkan perhatian bagi provinsi lain,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar seperti dilansir dari Antara pada acara penutupan MTQ Nasional XXXI di Semarang, Sabtu (19/9) malam.

Apabila kafilah Kalimantan Timur bisa menjuarai MTQ Nasional XXXII di Jakarta sehingga tiga kali menjadi juara MTQ Nasional dengan begitu piala MTQ Nasional akan tetap berada di Kalimantan Timur.

”Satu tahun lagi, apabila mampu dipertahankan maka piala bergilir ini berada permanen di Kaltim,” terang Menag.

Menteri Agama mengatakan, kemenangan yang diraih merupakan buah dari ketekunan, kedisiplinan, doa, dan proses pembinaan panjang.

”Namun, gelar juara bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar,” tandas Menag.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tekankan Transformasi Hijau, Kemenag Integrasikan Teologi Pelestarian Lingkungan di PTKIN - Image
Nasional

Tekankan Transformasi Hijau, Kemenag Integrasikan Teologi Pelestarian Lingkungan di PTKIN

Jumat, 18 September 2026 | 23.23 WIB

Program Pesantren Nyaman Belajar Sedot Rp 17,5 Miliar, Menag Sebut 12 Juta Santri Adalah Anak Bangsa - Image
Pendidikan

Program Pesantren Nyaman Belajar Sedot Rp 17,5 Miliar, Menag Sebut 12 Juta Santri Adalah Anak Bangsa

Kamis, 17 September 2026 | 04.24 WIB

Perdana, Ekshibisi Tartil Al-Qur’an Isyarat MTQ Nasional 2026 Diikuti 28 Peserta Tuli - Image
Nasional

Perdana, Ekshibisi Tartil Al-Qur’an Isyarat MTQ Nasional 2026 Diikuti 28 Peserta Tuli

Rabu, 16 September 2026 | 07.48 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore