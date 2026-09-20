Kalimantan Timur Juara Umum MTQ Nasional XXXI di Semarang

JawaPos.com - Kafilah dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi juara umum ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah.

Kalimantan Timur mencatatkan gelar juara umum secara beruntun setelah sebelumnya juga menjadi juara umum pada MTQ Nasional XXX 2024 di Kalimantan Timur.

Pada MTQ Nasional tahun ini, Kalimantan Timur mengumpulkan 288 poin, unggul berdasar perolehan nilai dari seluruh cabang yang diperlombakan.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 208 poin dan DKI Jakarta dengan 129 poin.

”Kami juga ucapkan selamat Kalimantan Timur. Ini perlu mendapatkan perhatian bagi provinsi lain,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar seperti dilansir dari Antara pada acara penutupan MTQ Nasional XXXI di Semarang, Sabtu (19/9) malam.

Apabila kafilah Kalimantan Timur bisa menjuarai MTQ Nasional XXXII di Jakarta sehingga tiga kali menjadi juara MTQ Nasional dengan begitu piala MTQ Nasional akan tetap berada di Kalimantan Timur.

”Satu tahun lagi, apabila mampu dipertahankan maka piala bergilir ini berada permanen di Kaltim,” terang Menag.

Menteri Agama mengatakan, kemenangan yang diraih merupakan buah dari ketekunan, kedisiplinan, doa, dan proses pembinaan panjang.