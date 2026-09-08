Profil Ulta Levenia, Tenaga Ahli KSP yang Singgung Antek Asing di Tengah Erupsi 6 Gunung Api

Ulta Levenia Nababan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. (Instagram leveenia)
JawaPos.com - Pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, mengenai proyek High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) mendapat perhatian publik.
Sorotan itu muncul setelah Ulta menyinggung proyek tersebut saat membahas erupsi enam gunung api di Indonesia secara berdekatan.
Melalui unggahan di media sosial, Ulta mempertanyakan apakah erupsi ini murni fenomena alam atau ada faktor lain yang patut dipertimbangkan. Pernyataan itu memicu perbincangan luas di tengah masyarakat.
Ulta menegaskan pandangannya tentang HAARP adalah pemikiran pribadi. Ia tahu, pertanyaan atau spekulasi mengenai HAARP sering dianggap sebagai teori konspirasi.
Menurut Ulta, sikap skeptis membuatnya tak menerima begitu saja penjelasan yang dianggap umum atau lazim. Ia memilih melihat kemungkinan sudut pandang lain atas fenomena yang terjadi.
"HAARP ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi karena memang awalnya didanai oleh US Air Force, US Navy dan DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Walau tidak ada bukti ilmiah, tapi banyak spekulasi bahwa Project HAARP bisa mengendalikan cuaca, membuat badai hingga gempa bumi," tulis Ulta Levenia dalam Instagram, Senin (7/9).
Ulta Levenia Nababan adalah Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Ia memiliki latar belakang akademik yang berkaitan erat dengan keamanan, konflik, dan terorisme.
Ulta menempuh pendidikan magister di University of Leeds, Inggris, dan memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) dalam bidang insurgensi dan terorisme. Sebelumnya, ia menyelesaikan sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia.
Selain pendidikan formal itu, Ulta mengikuti program studi keamanan Indo-Pasifik di lembaga pertahanan Prancis. Ia juga penerima beasiswa Chevening dan Fulbright, dua program internasional ternama.
Pengalaman di Bidang Keamanan
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju