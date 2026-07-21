Ketua DPR Puan Maharani Minta Penyelidikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dilakukan dengan Transparan

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses penyidikan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait kasus dugaan korupsi dilakukan secara transparan kepada publik.

Menurut dia, jangan sampai hubungan dan sinergi antara kejaksaan dengan kepolisian justru menjadi renggang karena penyidikan kasus itu.

"Jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak berjalan sinerginya," kata Puan di Jakarta, Selasa (21/7).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pihaknya pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Mengenai Febrie yang belum ditahan, dia menduga penyidik masih membutuhkan waktu.

"Tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan hal-hal lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) FA (Febrie Adriansyah).

“Kami akan membentuk tim khusus penyidiknya. Kami akan pelajari seperti apa duduk perkaranya, seperti apa berdasarkan daripada berita acara pemeriksaan yang sudah ada, berdasarkan barang-barang bukti yang ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (13/7).