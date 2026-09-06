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Ryandi Zahdomo
Minggu, 6 September 2026 | 19.42 WIB

Daftar 4 Bandara yang Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Sejumlah penumpang melakukan refund tiket setelah ditutupnya oprasional penerbangan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang melakukan refund tiket setelah ditutupnya oprasional penerbangan di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda makin intensif hingga memicu penutupan sementara empat bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (6/9).

Langkah ini diambil otoritas penerbangan guna menjamin keselamatan moda udara, akibat sebaran abu vulkanik yang melambung hingga ketinggian 14,6 kilometer di atas permukaan laut.

Erupsi menerus yang terjadi sejak Jumat (4/9) malam tersebut tidak hanya mengganggu ruang udara nasional, tetapi juga memicu suara dentuman serta getaran hebat.

Daftar 4 Bandara yang Ditutup Sementara

Berdasarkan pemutakhiran data operasional hingga Minggu (6/9) pagi pukul 07.41 WIB, empat bandara terpaksa menghentikan aktivitasnya sementara meliputi:

1. Bandara Soekarno-Hatta (CGK): Ditutup pukul 02.08–13.30 WIB.

2. Bandara Halim Perdanakusuma (HLP): Ditutup pukul 07.20–14.00 WIB.

3. Bandara Radin Inten II Lampung (TKG): Ditutup pukul 04.18–14.00 WIB.

4. Bandara Budiarto Curug (RTO): Ditutup pukul 06.48–13.30 WIB.

Pihak otoritas menegaskan bahwa status operasional bandara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dan dinamika sebaran abu vulkanik.

Calon penumpang diimbau terus memantau jadwal terkini dari masing-masing maskapai dan pengelola bandara.

Editor: Bayu Putra
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