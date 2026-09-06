Daftar 4 Bandara yang Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

JawaPos.com - Dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda makin intensif hingga memicu penutupan sementara empat bandara utama, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (6/9).

Langkah ini diambil otoritas penerbangan guna menjamin keselamatan moda udara, akibat sebaran abu vulkanik yang melambung hingga ketinggian 14,6 kilometer di atas permukaan laut.

Erupsi menerus yang terjadi sejak Jumat (4/9) malam tersebut tidak hanya mengganggu ruang udara nasional, tetapi juga memicu suara dentuman serta getaran hebat.

Daftar 4 Bandara yang Ditutup Sementara Berdasarkan pemutakhiran data operasional hingga Minggu (6/9) pagi pukul 07.41 WIB, empat bandara terpaksa menghentikan aktivitasnya sementara meliputi:

1. Bandara Soekarno-Hatta (CGK): Ditutup pukul 02.08–13.30 WIB.

2. Bandara Halim Perdanakusuma (HLP): Ditutup pukul 07.20–14.00 WIB.

3. Bandara Radin Inten II Lampung (TKG): Ditutup pukul 04.18–14.00 WIB.

4. Bandara Budiarto Curug (RTO): Ditutup pukul 06.48–13.30 WIB.

Pihak otoritas menegaskan bahwa status operasional bandara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dan dinamika sebaran abu vulkanik.