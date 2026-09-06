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Djati Waluyo
Minggu, 6 September 2026 | 18.50 WIB

Sangat Berbahaya, Pengamat Beberkan Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Pesawat

Ilustras Pesawat. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Ilustras Pesawat. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya berdampak terhadap wilayah di sekitar Selat Sunda tetapi juga sangat berbahaya bagi transportasi udara bila memaksakan diri untuk terbang.

Pengamat penerbangan, Alvin Lie, mengatakan abu vulkanik memiliki karakteristik tajam dan keras sehingga dapat merusak sejumlah komponen pesawat yang bersentuhan langsung dengan partikel tersebut.

Menurutnya, dampak dari abu vulkanik terhadap pesawat dapat menyebabkan goresan pada kaca pesawat hingga rusaknya sistem pitot yang sangat sangat berdampak pada sistem sensor.

“Yang biasanya bening karena kena benda tajam itu menjadi buram tidak bisa melihat keluar nah itu ketika terjadi pada kaca di kokpit pilot tidak akan bisa melihat keluar karena pandangannya terhalang,” ujar Alvin kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).

Alvin mengatakan, abu vulkanik juga dapat menyumbat tabung pitot. Komponen tersebut merupakan sensor penting yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan ketinggian pesawat.

Penyumbatan pada sistem tersebut, dapat mengacaukan informasi yang diterima pilot dan pada akhirnya mengganggu navigasi penerbangan.

Abu vulkanik juga berpotensi mengganggu sejumlah komponen yang memiliki bagian bergerak pada pesawat. Salah satunya attitude indicator yang membantu menunjukkan posisi pesawat, termasuk apakah pesawat sedang menanjak atau menukik.

Ia menjelaskan, komponen lain seperti flap dan aileron pada sayap pesawat juga berpotensi terdampak. Aileron berfungsi membantu pesawat melakukan gerakan berguling ke kanan atau kiri.

Sementara itu, bagian ekor pesawat seperti rudder dan elevator berfungsi membantu mengarahkan pesawat ke kanan atau kiri serta mengendalikan gerakan menanjak dan menukik.

Editor: Kuswandi
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