Badan Geologi Kementerian ESDM Pastikan Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berpotensi Tsunami

JawaPos.com - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Gunung Anak Krakatau saat ini tidak berpotensi memicu tsunami seperti pada 22 Desember 2018.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali setelah erupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil.

“Berdasarkan hasil evaluasi hingga saat ini, pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami,” ujar Lana dalam keterangan yang diterima, Minggu (6/9).

Meski begitu, Lana memastikan Badan Geologi terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau secara intensif.

Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api aktif tipe A yang berada di perairan Selat Sunda. Secara administratif, gunung api tersebut masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Lana menjelaskan sejak 2 Juli 2026, status aktivitas Gunung Anak Krakatau berada pada Level III (Siaga). Seri erupsi tipe Strombolian menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik hingga 5 September 2026.

Pada 5 September 2026 pukul 23.07 WIB, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus disertai suara gemuruh. Sampai pukul 04.40 WIB tanggal 5 September masih berlangsung erupsi dan terdengar gemuruh dari Pos PGA Krakatau Pasauran.

Tinggi kolom erupsi tidak teramati, tetapi warna merah menyala semburan erupsi terlihat jelas secara menerus.