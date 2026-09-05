Kejadian Erupsi Berulang Gunung Anak Krakatau Bikin Warga Cemas

(Istimewa)
JawaPos.com - Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami erupsi berulang sejak Jumat (4/9) hingga Sabtu (5/9) dini hari di kawasan Selat Sunda.
Bahkan, lava pijar dari Gunung Anak Krakatau terekam pada siaran langsung akun media sosial GR Garage sekitar pukul 00.21 WIB.
Pada tangkapan layar video tersebut tampak semburan lava pijar berwarna merah menyala dari tubuh Gunung Anak Krakatau yang berada di tengah laut. Siaran tersebut juga disaksikan ribuan pengguna media sosial hingga jumlah penonton yang mencapai sekitar 7.400 akun.
Kondisi laut pada Kawasan Gunung Anak Krakatau juga tampak terlihat bergelombang. Bahkan sebuah kapal yang membawa rombongan pemancing tampak terombang-ambing sehingga berupaya menjauh dari area gunung yang mengeluarkan material vulkanik.
Selain itu, informasi mengenai arah abu vulkanik turut disampaikan akun TikTok Info Gempa yang memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui CCTV Lava 93.
Berdasarkan pantauannya, abu vulkanik tampak bergerak menuju wilayah Tanggamus.
Masyarakat yang sedang berada di sepanjang pesisir Tanggamus, khususnya kawasan Kota Agung, diimbau untuk terus waspada pada potensi paparan abu vulkanik. Warga turut disarankan menggunakan masker jika memang terjadi hujan abu.
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Jawa Pos
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