Menko Zulkifli Hasan Sebut Pangan Adalah Masalah Kedaulatan dan Masa Depan Bangsa

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, tidak ada negara yang dapat maju tanpa swasembada pangan, karena kemandirian pangan berkaitan dengan kedaulatan serta kehidupan para produsen pangan.

”Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu, Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan,” kata Zulhas dilansir dari Antara, Jumat (4/9).

Menurut Zulhas, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan, tetapi juga kehidupan petani, nelayan dan peternak yang menjadi bagian dari rantai produksi pangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang ditulis Zulhas bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Menurut dia, persoalan pangan yang kompleks lebih mudah dipahami masyarakat, mulai dari sisi kebijakan hingga kaitannya dengan kedaulatan dan masa depan bangsa.

”Tidak hanya makan itu sekadar nasi di piring, lauk di piring. Tapi kita akan mulai memahami betapa penting soal makan. Karena itu akan menyangkut soal kedaulatan, peradaban kita, masa depan kita,” ujar Zulhas.

Pemerintah masih menargetkan swasembada sejumlah komoditas.

Swasembada bawang putih ditargetkan dapat dicapai dalam tiga tahun, sementara daging sapi dan kerbau dalam lima hingga enam tahun.