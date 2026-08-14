Prabowo Pidato Swasembada Pangan, Komeng: Kamboja-Thailand Perang Kita Nggak Perlu Impor

Anggota DPD terpilih masa bakti 2024-2029 Alfiansyah alias Komeng. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Komeng memberikan respons positif terhadap capaian swasembada pangan.
Dalam pidato kenegaraan, Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
"Ooo bagus dong!" kata Komeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Komeng menilai, kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.
Ia turut menyinggung kondisi ketika Indonesia masih harus mengandalkan impor pangan dari sejumlah negara. Menurutnya, situasi geopolitik sewaktu-waktu dapat memengaruhi ketersediaan pasokan pangan suatu negara.
"Ooo pangan, ye kan. Terus biasanya kita impor, Kamboja, Thailand. Eh, untung kita punya stok pangan. Eh, Kambojanya sama Thailand perang, ya kan? Akhirnya jadi nggak impor pangan lagi," ujar Komeng.
Senator asal Jawa Barat (Jabar) itu menekankan, kemandirian pangan merupakan langkah yang menunjukkan adanya kemajuan. Karena itu, ia berharap agar arah pembangunan Indonesia terus bergerak ke depan, bukan kembali bergantung pada kondisi sebelumnya.
"Ini jalannya mundur, maju dong hidup!" pungkasnya.
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Jawa Pos
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