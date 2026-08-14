Indonesia Raih Swasembada Pangan dalam 1 Tahun, Klaim Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). (TV Parlemen)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, mengklaim Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun atau lebih cepat dibandingkan dengan target awal selama empat tahun.
Ia menyebut, dengan capaian tersebut membuat kondisi pangan Indonesia saat ini aman di tengah kekhawatiran dunia terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu.
“Swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan, dengan kondisi tersebut Indonesia juga ampu menghadapi tantangan pangan, termasuk ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.
“Soal makanan untuk rakyat Indonesia kita berada dalam keadaan aman. Dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling, paling dahsyat,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, keberhasilan tersebut terjadi karena pemerintah melakukan sejumlah kebijakan termasuk penyederhanaan aturan penyaluran pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, sementara harga pupuk diturunkan 20 persen.
Ia menjelaskan penurunan harga pupuk berlangsung bersamaan dengan peningkatan volume ketersediaannya bagi masyarakat. Kondisi tersebut membuat petani lebih mudah memperoleh pupuk dan mendorong peningkatan produksi pangan.
“Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan,” ucapnya.
Prabowo melanjutkan, telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan pada tahun ini. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
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