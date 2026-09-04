Pemerintah Beri Penegasan Kewarganegaraan 1.512 Anak Pekerja Migran

JawaPos.com - Pemerintah memberikan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak pekerja migran di Malaysia.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, pemberian status kewarganegaraan RI dilakukan di empat titik, yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, serta Johor Bahru.

”Dengan pemberian penegasan status kewarganegaraan, anak-anak dari pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum," kata Supratman dilansir dari Antara, Jumat (4/9).

Dia mengatakan, pemerintah prihatin karena ada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan utuh sehingga tidak memiliki kepastian hukum.

Karena itu, Kementerian Hukum bersama empat kementerian lainnya hadir untuk memberikan kepastian hukum tersebut bagi mereka.

Menkum menyampaikan ketiadaan status kewarganegaraan bukan hanya merupakan persoalan administratif.

Lebih dari itu, status kewarganegaraan merupakan dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses hak-hak mereka seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga perlindungan ketika mereka berhadapan dengan persoalan hukum.

Berawal dari penegasan status kewarganegaraan, dia menuturkan hal itu akan menjadi pintu bagi anak-anak untuk bersekolah guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.