Buntut Keracunan MBG di Sidoarjo, Kepala SPPG Kalitengah Dicopot BGN

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn.) Trenggono menegaskan pihaknya telah mencopot Kepala Dapur SPPG Kalitengah, Kabupaten Sidoarjo.

Pencopotan dilakukan setelah terjadinya keracunan massal ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam, Tanggulangin. Hal itu diduga akibat konsumsi MBG yang didistribusikan SPPG tersebut.

"Bukan pemilik SPPG. Kepala dapurnya yang dicopot. Begitu kejadian, dapurnya tidak dioperasionalkan, kepala dapurnya dicopot," kata Trenggono setelah mengunjungi korban keracunan di RSUD R.T Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9).

Trenggono mengatakan hingga kini pihaknya masih menelusuri ada atau tidak unsur kesengajaan atau kelalaian dalam kasus keracunan massal tersebut.

Jika nanti ditemukan adanya unsur tersebut, hukuman tambahan bukan tidak mungkin dijatuhkan dan akan sesuai dengan aturan yang ada. "Nanti kalau ada kesengajaan ataupun kesalahan, kelalaian, nanti akan disesuaikan dengan aturan, ya," ujarnya.