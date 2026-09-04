Kasus Keracunan MBG Bertubi-tubi, Kepala BGN Akui Terpukul dan Drop

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan terpukul atas Rentetan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kondisi itu terjadi ketika lembaga tersebut tengah berupaya membenahi tata kelola program yang selama ini menjadi sorotan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, persoalan keracunan makanan menjadi tantangan baru di tengah berbagai pembenahan yang sedang dilakukan lembaganya.

Mulai dari sistem, aturan, teknologi informasi, pelaporan, hingga pengawasan.

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"Tapi kemudian di atas itu semua tiba-tiba ada keracunan makanan itu kemudian kami aduh cukup sangat prihatin dan drop ya. Tapi ini menjadi tantangan kami pastikan kami berusaha keras, ya," kata Sudaryono di DPR, Kamis (3/9) malam.

Sudaryono menyebut, berdasarkan pemetaan terhadap kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah wilayah, sekitar 80-90 persen di antaranya berkaitan dengan pelanggaran SOP.

Ketidaktaatan itu ditemukan mulai dari proses penyimpanan makanan hingga pengaturan suhu dan batas waktu konsumsi.

"Bagaimana kami tadi sudah sudah jelaskan juga dalam dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80-90% itu karena tidak taat SOP," kata dia.

Menurut dia, persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi BGN di tengah upaya lembaga tersebut membenahi tata kelola program MBG.