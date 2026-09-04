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Dimas Choirul
Jumat, 4 September 2026 | 16.35 WIB

5 Fakta Kasus Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Kabuh Jombang, Menu Udang jadi Sorotan Siswa

Salah satu siswa SMPN 1 Kabuh yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Kabuh akibat dugaan keracunan MBG. (Radar Jombang) - Image

Salah satu siswa SMPN 1 Kabuh yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Kabuh akibat dugaan keracunan MBG. (Radar Jombang)

JawaPos.com - Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di SMPN 1 Kabuh, Jombang menjadi perhatian warga. Hingga Kamis (3/9), jumlah warga sekolah yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 256 orang.

Hingga kini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Berikut lima fakta penting dalam kasus tersebut.

Berikut beberapa fakta penting dalam kasus tersebut sebagaimana dilansir Radar Jombang (Jawa Pos Group):

1. Korban Mencapai 256 Orang

Kepala Dinkes Jombang dr. Hexa mengatakan, total warga sekolah yang mengalami keluhan dan sudah terdata mencapai 256 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari pasien yang mendapat penanganan di fasilitas kesehatan maupun yang memilih berobat secara mandiri.

Sebanyak tujuh orang masih menjalani rawat inap di Puskesmas untuk mendapatkan rehidrasi karena mengalami lemas.

Kemudian 74 orang menjalani rawat jalan di Puskesmas dan sejumlah klinik, sedangkan 175 orang lainnya berobat secara mandiri.

“256 ini. Ya kan masih bergerak terus, nanti apakah ada yang masuk lagi di Puskesmas atau tidak,” ujar Hexa.

2. Gejala Mulai Muncul Sekitar Lima Jam Setelah Makan

MBG disantap siswa sekitar pukul 11.30 WIB pada Rabu (2/9). Menurut Hexa, keluhan mulai muncul sekitar pukul 17.00 WIB setelah siswa pulang ke rumah.

Editor: Estu Suryowati
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