Lebih dari 10 Tahun Jadi Peserta JKN, Aris Rasakan Manfaat Nyata untuk Keluarga

JawaPos.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Aris Prayogo (57), warga Desa Margorejo, Kabupaten Pati, yang saat ini setia mendampingi sang ayah, Jambari (72), menjalani perawatan di RS KSH Pati.

Aris menuturkan bahwa keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia dan keluarganya telah merasakan berbagai manfaat pelayanan kesehatan melalui Program JKN, mulai dari pemeriksaan di dokter keluarga hingga mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis.

“Menurut saya, Program JKN sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Walaupun kita mampu, JKN tetap sangat membantu, karena biaya berobat sekarang cukup mahal,” ujar Aris, Selasa (18/08).

Manfaat tersebut semakin dirasakan keluarga Aris ketika sang ayah, Jambari, harus menjalani hemodialisis. Jambari telah menjalani hemodialisis kurang lebih selama tiga tahun. Hingga saat ini, ia secara rutin mendapatkan pelayanan hemodialisis dua kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa dan Jumat.

“Selama lebih dari 10 tahun terdaftar sebagai peserta JKN, keluarga kami sudah merasakan banyak manfaat. Mulai dari pemeriksaan di dokter keluarga, pemeriksaan ke dokter spesialis, hingga perawatan Bapak saya yang rutin menjalani hemodialisis dua kali seminggu. Semua pelayanan tersebut bisa kami dapatkan melalui JKN tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Aris juga mengapresiasi pelayanan yang diterima selama memanfaatkan Program JKN. Menurutnya, pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya saat berobat ke dokter keluarga, dapat diterima dengan baik dan cepat. Hal tersebut membuatnya semakin merasakan pentingnya keberadaan Program JKN bagi masyarakat.

“Kalau menurut saya, JKN sangat membantu. Sekarang biaya berobat itu mahal. Jadi dengan adanya JKN, masyarakat menjadi lebih terbantu, baik masyarakat menengah maupun masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.

Aris berharap Program JKN ke depan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh peserta. Ia berharap kemudahan akses pelayanan kesehatan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat, mudah, dan ramah.

“Harapan saya ke depannya, Program JKN semakin baik, terutama dari sisi pelayanan kepada peserta. Semoga pelayanan semakin cepat, mudah, ramah, dan manfaatnya terus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harap Aris.