Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Kamis, 3 September 2026 | 23.47 WIB

Lebih dari 10 Tahun Jadi Peserta JKN, Aris Rasakan Manfaat Nyata untuk Keluarga

Aris Prayogo (57), warga Desa Margorejo, Kabupaten Pati, saat mendampingi sang ayah, Jambari (72), menjalani perawatan di RS KSH Pati. (Istimewa) - Image

Aris Prayogo (57), warga Desa Margorejo, Kabupaten Pati, saat mendampingi sang ayah, Jambari (72), menjalani perawatan di RS KSH Pati. (Istimewa)

JawaPos.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Aris Prayogo (57), warga Desa Margorejo, Kabupaten Pati, yang saat ini setia mendampingi sang ayah, Jambari (72), menjalani perawatan di RS KSH Pati.

Aris menuturkan bahwa keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, ia dan keluarganya telah merasakan berbagai manfaat pelayanan kesehatan melalui Program JKN, mulai dari pemeriksaan di dokter keluarga hingga mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis.

“Menurut saya, Program JKN sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Walaupun kita mampu, JKN tetap sangat membantu, karena biaya berobat sekarang cukup mahal,” ujar Aris, Selasa (18/08).

Manfaat tersebut semakin dirasakan keluarga Aris ketika sang ayah, Jambari, harus menjalani hemodialisis. Jambari telah menjalani hemodialisis kurang lebih selama tiga tahun. Hingga saat ini, ia secara rutin mendapatkan pelayanan hemodialisis dua kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa dan Jumat.

“Selama lebih dari 10 tahun terdaftar sebagai peserta JKN, keluarga kami sudah merasakan banyak manfaat. Mulai dari pemeriksaan di dokter keluarga, pemeriksaan ke dokter spesialis, hingga perawatan Bapak saya yang rutin menjalani hemodialisis dua kali seminggu. Semua pelayanan tersebut bisa kami dapatkan melalui JKN tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Aris juga mengapresiasi pelayanan yang diterima selama memanfaatkan Program JKN. Menurutnya, pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya saat berobat ke dokter keluarga, dapat diterima dengan baik dan cepat. Hal tersebut membuatnya semakin merasakan pentingnya keberadaan Program JKN bagi masyarakat.

“Kalau menurut saya, JKN sangat membantu. Sekarang biaya berobat itu mahal. Jadi dengan adanya JKN, masyarakat menjadi lebih terbantu, baik masyarakat menengah maupun masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.

Aris berharap Program JKN ke depan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada seluruh peserta. Ia berharap kemudahan akses pelayanan kesehatan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat, mudah, dan ramah.

“Harapan saya ke depannya, Program JKN semakin baik, terutama dari sisi pelayanan kepada peserta. Semoga pelayanan semakin cepat, mudah, ramah, dan manfaatnya terus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harap Aris.

Pengalaman lebih dari satu dekade menjadi peserta JKN serta mendampingi sang ayah menjalani hemodialisis selama kurang lebih tiga tahun membuat Aris semakin memahami pentingnya jaminan kesehatan. Baginya, JKN telah memberikan manfaat nyata dan membantu keluarganya melewati kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
RSUD Ruteng Akan Bina Dokternya yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Kesehatan - Image
Kesehatan

RSUD Ruteng Akan Bina Dokternya yang Komentar Nirempati ke Pasien BPJS Kesehatan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 19.02 WIB

Nakes Nyinyirin Pasien BPJS, Menkes Akui Ada Masalah SDM Kesehatan - Image
Kesehatan

Nakes Nyinyirin Pasien BPJS, Menkes Akui Ada Masalah SDM Kesehatan

Kamis, 6 Agustus 2026 | 18.33 WIB

BPJS Kesehatan Bilang Begini Usai Viral Nakes Komentar Nirempati ke Pasien BPJS di Medsos - Image
Kesehatan

BPJS Kesehatan Bilang Begini Usai Viral Nakes Komentar Nirempati ke Pasien BPJS di Medsos

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore