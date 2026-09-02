Rapat di Hambalang, Prabowo Minta Kualitas Rumah Layak Huni Ditingkatkan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perumahan rakyat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Selasa (1/9) malam. (Instagram @sekretariat.kabinet)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas hunian dan lingkungan permukiman ditingkatkan, agar masyarakat bisa punya tempat tinggal yang lebih layak dan terjangkau.
Hal tersebut dibahas Prabowo dalam rapat bersama sejumlah Menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (1/9).
Dalam rapat tersebut dibahas pula upaya meringankan akses pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.
Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) terus mendorong pembenahan lingkungan permukiman secara menyeluruh.
Sejak 2025 hingga kini, program bedah rumah telah menjangkau 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.
Program itu dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan dan perbaikan air bersih dan MCK, pengelolaan sampah, serta peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan.
"Karena rumah yang layak bukan hanya tentang bangunan. Tempat tinggal juga harus berada di lingkungan yang bersih, sehat, aman, nyaman, resik, dan indah," demikian dilansir dari akun Instagram @sekretariat.kabinet, Selasa (1/9).
Pemerintah menegaskan, semangat Indonesia ASRI tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian layak.
Tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dengan tetap mempertahankan karakter, budaya, dan kearifan lokal di setiap daerah.
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"Inilah semangat Indonesia ASRI: menghadirkan hunian yang semakin layak dan lingkungan yang semakin indah, dengan tetap menghargai karakter, budaya, dan kearifan lokal di setiap daerah,” tulisnya.
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Jawa Pos
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