Prabowo Bakal Dapat Kartu Anggota NU, Diserahkan saat Tutup Muktamar NU

Presiden RI Prabowo saat memberikan sambutan di acara Muktamar NU ke 35 di Tambakberas Jombang, Kamis (27/8/26). (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kartu anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU), yang menandakan ia menjadi anggota resmi organisasi NU.
Penyerahan KartaNU secara resmi akan dilakukan saat Prabowo menutup Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Senin (31/8) pagi besok.
Bila tidak ada perubahan, rencananya penutupan Muktamar ke-35 NU akan dilakukan pada pukul 10.00.
Ketua Umum Yayasan Pesantren Bahrul Ulum sekaligus Ketua Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 NU, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, mengatakan kehadiran Prabowo di penutupan besok telah terkonfirmasi.
"Penutupan Muktamar tanggal 31 Agustus pukul 10:00 WIB pagi, akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia. Lokasi di GSG (Gedung Serba Guna)," kata Gus Rozaq di Pondok Pesantren Tambakberas, Sabtu (29/8) malam.
Menurut Gus Rozaq, kepastian mengenai kehadiran Prabowo diperoleh setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan informasi tersebut.
"Terkonfirmasi, karena tadi Mas Teddy sudah memberikan berita melalui WA (WhatsApp). Diusahakan sebelum pukul 10:00 WIB sudah bisa penutupan karena Bapak (Prabowo) mau hadir," ujarnya.
Selain menutup rangkaian Muktamar ke-35 NU, Prabowo juga direncanakan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) NU dalam kesempatan tersebut.
"Insya Allah itu, sekalian penyerahan (kartaNU) itu insya Allah," ucapnya.
Gus Rozaq kemudian mengungkapkan kesan Prabowo terhadap pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 NU yang digelar pada Kamis (27/8).
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Jawa Pos
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