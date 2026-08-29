Muktamar ke-35 NU di Jombang, PLN Andalkan 4 Gardu Bergerak dan 7 Genset

Personel PLN UID Jawa Timur yang bertugas menjaga keandalan pasokan listrik di lokasi Muktamar ke-35 NU. (Humas PLN UID Jatim)
JawaPos.com - PLN UID Jawa Timur memastikan keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, 27 - 31 Agustus 2026.
Untuk menjamin kelangsungan pasokan listrik, PLN menyiapkan sistem pengamanan berlapis dengan mengandalkan satu subsistem dan satu gardu induk sebagai sumber utama. Pasokan diperkuat tiga penyulang menuju lokasi kegiatan.
Ketiga penyulang tersebut meliputi Penyulang Bahrul Ulum, Tembelang, dan Mojokrapak. Sebagai antisipasi gangguan, PLN juga menyiapkan empat Unit Gardu Bergerak berkapasitas total 1.760 kVA dan tujuh genset.
“PLN siap menjadi garda terdepan dalam mendukung setiap agenda keagamaan di Jawa Timur," tutur General Manager PLN UID Jawa Timur, Eric Rossi Priyo Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (29/8).
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan sistem kelistrikan yang andal dan berkualitas merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan di Jawa Timur.
Adapun tujuh genset yang disiagakan memiliki kapasitas total 538 kVA. PLN Juga menyiapkan 3 Automatic Transfer Switch (ATS) berkapasitas masing-masing 400 kVA, 9 Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan total kapasitas 580 kVA, dan 1 mini mobile SCADA.
"Selain sistem pasokan berlapis dan peralatan cadangan, 77 personel juga disiagakan selama 24 jam. Seluruh kesiapan ini kami hadirkan untuk memastikan rangkaian Muktamar berlangsung lancar,” imbuhnya.
Ada enam lokasi yang menjadi fokus PLN, yakni Lapangan Untung Suropati Ponpes Bahrul Ulum, Gedung Serba Guna KH Hasbullah Said, Aula Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Masjid Induk Bahrul Ulum, Aula Gedung Madrasah Fatah Hasyim, dan MAN 3 Tambakberas.
Kesiapan PLN UID Jawa Timur dalam mengawal kelistrikan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, mendapat apresiasi dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, KH. Abdul Khaliq Hasan.
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