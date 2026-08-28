Kapolri Listyo Sigit Jadi Anggota Kehormatan KSBSI, Diminta Perkuat Perlindungan Buruh

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi diangkat sebagai Anggota Kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Pengangkatan tersebut menjadi salah satu keputusan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSBSI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Keputusan tersebut diumumkan dalam acara penutupan Rakernas KSBSI Tahun 2026. Pengangkatan Listyo Sigit tertuang dalam salah satu Surat Keputusan Rakernas yang dibacakan dalam kegiatan tersebut.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan pengangkatan Kapolri merupakan bentuk penghargaan atas perhatian dan kerja sama yang selama ini terbangun antara KSBSI dan Polri. Menurutnya, hubungan tersebut menjadi dasar untuk terus memperkuat kolaborasi dalam persoalan ketenagakerjaan.

Elly menilai perhatian Kapolri terhadap isu pekerja juga terlihat melalui keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri. Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi pekerja di berbagai daerah.

“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan bukan hanya dikenal di tingkat pusat, tetapi di seluruh provinsi dan di seluruh daerah,” ujar Elly.

Menurut Elly, Desk Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih baik. Pendekatan yang humanis serta komunikasi dan dialog dinilai perlu dikedepankan ketika muncul persoalan antara pekerja dan pihak terkait.

“Kami masih ingin melihat pendekatan yang humanis terus diperkuat. Ketika terjadi persoalan hubungan industrial, kami berharap yang dikedepankan adalah dialog sosial,” ungkapnya.

Elly berharap Polri dapat terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut juga diharapkan mencakup kalangan pekerja dan serikat buruh di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mengatakan Polri diharapkan dapat menjadi mitra dalam menciptakan hubungan industrial yang damai. Kolaborasi dengan serikat pekerja juga dinilai penting untuk menjaga komunikasi ketika menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.