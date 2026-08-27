2.700 Dapur MBG Siap Operasional di Wilayah 3T, Papua hingga Maluku jadi Prioritas

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terl ar (3T) telah siap dioperasikan untuk mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ribuan dapur tersebut sudah selesai dibangun. Namun, BGN masih melakukan pemilahan untuk menentukan dapur yang akan lebih dulu diaktifkan.

"Eh, saat ini yang di 3T, yang berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang siap, artinya dapurnya sudah jadi," kata Sudaryono di Kemenko Pangan, Rabu (26/8).

Dari jumlah tersebut, BGN akan memprioritaskan dapur yang berada di sejumlah wilayah 3T, seperti Papua, Maluku, dan Maluku Utara.

"Mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, ada 300 kalau nggak salah. Itu nanti pelan-pelan kita buka," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, pengoperasian dapur MBG di wilayah 3T tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bangunan. BGN juga perlu memastikan penerima manfaat hingga mekanisme operasional telah jelas.

Selain itu, BGN turut mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi makanan di wilayah 3T.

"Terus kemudian ada tingkat kemahalan kalau di Papua kan ada kan, ada tingkat kemahalannya. Nah itu kami pertimbangkan semua," kata Sudaryono.

Menurut pria yang akrab disapa Mas Dar itu, BGN saat ini memilih membereskan tata kelola dapur yang sudah beroperasi sebelum melakukan ekspansi lebih luas. Langkah tersebut dilakukan agar penambahan titik layanan tidak mengabaikan aspek administrasi dan standar operasional.