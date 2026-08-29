BGN Pastikan 97 Persen Anggaran Rp 240 Triliun pada 2027 Dialokasikan untuk MBG

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 240 triliun pada 2027 nanti mayoritas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kepala BGN Sudaryono merinci, sekitar 97 persen dari total anggaran Rp 240 triliun tersebut akan digunakan untuk program MBG. Sementara sekitar 3 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN.
"Jadi kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," ujar Sudaryono di Kemenkeu, Jumat (28/8).
Dengan alokasi tersebut, porsi anggaran yang digunakan untuk operasional BGN diperkirakan sekitar Rp 6 triliun. Anggaran itu antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, hingga kebutuhan gaji.
"Monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita totalnya 30.000 lebih," katanya.
Di sisi lain, Sudaryono juga mengungkap realisasi anggaran program MBG 2026 telah mencapai Rp117 triliun. Angka tersebut setara sekitar 56 persen dari total anggaran MBG setelah efisiensi yang ditetapkan menjadi Rp 229 triliun.
"Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun. Jadi ada efisiensi di situ,” kata Sudaryono. (*)
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