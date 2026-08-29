Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Minggu, 30 Agustus 2026 | 02.17 WIB

BGN Pastikan 97 Persen Anggaran Rp 240 Triliun pada 2027 Dialokasikan untuk MBG

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa) - Image

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 240 triliun pada 2027 nanti mayoritas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala BGN Sudaryono merinci, sekitar 97 persen dari total anggaran Rp 240 triliun tersebut akan digunakan untuk program MBG. Sementara sekitar 3 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN.

"Jadi kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," ujar Sudaryono di Kemenkeu, Jumat (28/8).

Dengan alokasi tersebut, porsi anggaran yang digunakan untuk operasional BGN diperkirakan sekitar Rp 6 triliun. Anggaran itu antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan, monitoring, hingga kebutuhan gaji.

"Monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita totalnya 30.000 lebih," katanya.

Di sisi lain, Sudaryono juga mengungkap realisasi anggaran program MBG 2026 telah mencapai Rp117 triliun. Angka tersebut setara sekitar 56 persen dari total anggaran MBG setelah efisiensi yang ditetapkan menjadi Rp 229 triliun.

"Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun. Jadi ada efisiensi di situ,” kata Sudaryono. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Minta Pergeseran Anggaran Tidak Korbankan Program Masyarakat - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Minta Pergeseran Anggaran Tidak Korbankan Program Masyarakat

Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.25 WIB

602 Rumah di Sultra Bakal Dibedah Gratis, Per Unit Dapat Anggaran Rp 50 Juta - Image
Berita Daerah

602 Rumah di Sultra Bakal Dibedah Gratis, Per Unit Dapat Anggaran Rp 50 Juta

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 07.39 WIB

Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Kasatgas Tito Pastikan Percepatan Pascabencana Sumatera - Image
Nasional

Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Kasatgas Tito Pastikan Percepatan Pascabencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore