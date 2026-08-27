Demo Warga Pati di DPR Hari Ini, Cek Dua Tuntutan hingga Rekayasa Lalu Lintas

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok saat tiba di depan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama kelompok masyarakat sipil digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Aksi yang diperkirakan diikuti ribuan massa tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB. Massa membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan, aksi ini bukan gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, tuntutan yang dibawa justru merupakan bentuk dukungan agar pemerintahan berjalan lebih baik.

"Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," tegas Botok.

Botok juga membantah anggapan bahwa aksi warga Pati tersebut ditunggangi elite politik tertentu, termasuk kelompok yang disebut sebagai 'Geng Solo' maupun kelompok penguasa lainnya.

Ia memastikan gerakan AMPB merupakan aspirasi masyarakat dari daerah dan tidak berkaitan dengan kelompok lain yang sebelumnya pernah mengatasnamakan warga Pati dalam aksi.