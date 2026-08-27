IHSG Tetap Menghijau di Tengah Rencana Demo DPR, Ini Kata Analis

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), bergerak naik ditengah adanya potensi penyampaian aspirasi masyarakat atau demo di Gedung DPR RI pada Kamis (27/8).

Berdasarkan Google Finance, pada pukul 10:04 WIB IHSG naik sebesar 0,30 persen ke level 6,425.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan pasar mewaspadai potensi dinamika sosial-politik domestik terkait aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR RI turut mendorong investor institusi dan asing membatasi eksposurnya sementara waktu.

Ia menyebut, selama aksi berlangsung tertib dan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang signifikan, dampaknya terhadap IHSG kemungkinan lebih bersifat temporer dan berbasis sentimen, bukan perubahan fundamental.

“Sebaliknya, apabila terjadi eskalasi atau ketidakpastian politik meningkat, maka tekanan jual dapat berlanjut karena premi risiko pasar mengalami kenaikan,” ujar Nafan kepada JawaPos.com, Kamis (27/8).

Sementara itu, Praktisi pasar modal, William Hartanto, mengatakan pergerakan IHSG masih mengarah penguatan, terlihat pelaku pasar masih antisipasi aksi demo, dan belum banyak yang bisa disimpulkan sejauh ini karena belum ada panic selling.

Ia mengatakan, jika demo ini berjalan baik dan damai tanpa keributan atau kericuhan, sentimen demografi itu perannya cukup besar terhadap pasar modal karena mencerminkan stabilitas negara

“Menurut sy, tidak ada respon negatif sama sekali. bahkan penurunan indeks kemarin itu cuma karena tekanan saham-saham tertentu saja yang memiliki bobot besar terhadap IHSG, bukan karena panic selling akibat khawatir demo,” ujar Wiliam ketika dikonfirmasi JawaPos.com.

Meski begitu, ia menyebut bahwa IHSG kemungkinan akan terkoreksi tipis pada penutupan perdagangan hari ini. Ia menyebut, IHSG masih bergerak dalam range 6361 - 6450.