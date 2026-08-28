Sempat Ditutup Akibat Demo DPR, Seluruh Gerbang Tol Dalam Kota Kembali Beroperasi

JawaPos.com - Lalu lintas di ruas tol dalam kota Cawang-Tomang-Pluit dari kedua arah kini telah kembali beroperasi normal sejak Jumat (28/8) pagi.
Langkah penutupan sementara yang sempat diberlakukan Jasa Marga bersama Kepolisian akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8) malam resmi dihentikan.
Proses pembukaan akses jalan dilakukan secara bertahap sejak Jumat pagi. Pada pukul 05.45 WIB, arus lalu lintas Tol Dalam Kota dari kedua arah mulai dibuka kembali. Sejumlah Gerbang Tol (GT) yang sempat ditutup juga langsung melayani transaksi pengguna jalan.
Adapun gerbang tol yang telah beroperasi sejak pukul 05.45 WIB meliputi:
- GT Cawang
- GT Tebet 1
- GT Kuningan 1
- GT Senayan
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Jawa Pos
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