Terimbas Kerusuhan Pasca Demo di DPR, Pos Polisi Slipi dan 5 Truk di Kemanggisan Rusak 

JawaPos.com - Imbas kerusuhan pasca demo di sekitar Komplek DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8) sampai Jumat (28/8) dirasakan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar). Pos Polisi Slipi kembali dirusak massa. Selain itu, 5 truk di Kemanggisan juga tidak lepas dari sasaran.

Kabagops Satlantas Polres Metro Jakbar AKP Sudarmo menyampaikan bahwa kerusakan Pos Polisi Slipi meliputi kaca-kaca serta pendingin ruangan. Pasca disasar oleh massa, pos polisi tersebut sudah ditutup menggunakan kain untuk kemudian kembali diperbaiki.

”Yang dirusak sementara bangunan saja. Kebetulan ini pos tetap, tapi untuk sarana di dalam ada AC, ada kaca dan lain sebagainya. Itu saja yang dirusak,” terang dia kepada awak media.

Menurut Sudarmo, dalam kerusuhan Agustus tahun lalu, Pos Polisi Slipi juga menjadi sasaran massa. Dengan pengrusakan yang dilakukan tahun ini, maka sudah 2 kali pos polisi tersebut rusak akibat diamuk oleh massa aksi dari DPR.

Sudarmo menyebut, Pos Polisi Slipi kerap menjadi sasaran karena massa yang dibubarkan dan dipukul mundur dari sekitar DPR memang kerap diarahkan ke arah Slipi dan Pejompongan. Karena itu, pos polisi yang berada di lokasi tersebut menjadi sasaran.

”Untuk yang perlu diwaspadai ya wilayah Jakarta Barat, khususnya Slip, ini kan imbas dari pendorongan massa yang dari gedung di DPR-MPR. Titik yang perlu diwaspadai cuma Slipi saja,” imbuhnya.

Selain itu, jalur dari Slipi sampai Tomong relatif aman. Arus lalu lintas sejak pagi sampai siang ini pun sudah kembali normal. Terkait dengan pengrusakan di wilayah Kemanggisan, dia mengaku ada 5 truk yang juga menjadi sasaran massa. Namun, dia memastikan tidak terjadi pembakaran.

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”Di Kemanggisan kalau truk yang dibakar nggak ada. Memang ada pengrusakan, cuma nggak ada pembakaran, nggak ada,” ujarnya.