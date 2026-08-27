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Syahrul Yunizar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 07.05 WIB

Usai Kunjungan Prabowo, Penanganan Karhutla di Riau Dilengkapi Sistem Pencegahan Permanen

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan terkait penanganan karhutla di 6 daerah prioritas, termasuk Riau. (BPMI Setpres) - Image

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan terkait penanganan karhutla di 6 daerah prioritas, termasuk Riau. (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Pasca kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Riau pada Senin (24/8) lalu, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu terus digencarkan.

Petugas gabungan yang bertugas di lapangan tidak hanya memadamkan api, melainkan turut memperkuat sistem pencegahan permanen.

Berdasar data, sebanyak 10.514 hotspot karhutla di Riau sepanjang Januari-Agustus 2026 telah menghanguskan 16.277,5 hektare lahan.

Saat Presiden Prabowo datang, tersisa 306 hotspot dengan luasan karhutla pada angka 900 hektare. Capaian tersebut mendapatkan apresiasi dari presiden.

Kepala negara menyebut, keberhasilan petugas penanganan karhutla di Riau mengatasi lebih dari 15 ribu hektare lahan yang terbakar merupakan bukti kerja keras semua pihak yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, dan petugas dari instansi lain.

”Saya kira ini cukup membanggakan. Yang 900 hektare ini segera kerahkan kekuatan, tetap waspada untuk ke depan,” pesan Prabowo dikutip pada Rabu (26/8).

Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Prabowo, petugas di Riau kini terus menekankan penanganan karhutla tidak berhenti sampai pemadaman.

Sistem pencegahan permanen terus diperkuat melalui sejumlah langkah strategis dan solutif.

Di antaranya lewat pembuatan sumur bor dan embung sebagai sumber air cadangan dan pengawasan permanen di desa-desa rawan karhutla.

Editor: Bayu Putra
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