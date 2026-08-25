Ubi Bombing, Cara Baru Padamkan Karhutla ala Presiden Prabowo

JawaPos.com - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) "memaksa" para peneliti mencari inovasi baru. Terbaru ubi bombing yang menjadi alternatif dari water bombing yang selama diterapkan pemerintah.

Ubi bombing merupakan cara pemadaman karhutla dengan memanfaatkan tepung ubi dan tepung singkong.

Kini Ubi bombing "dipatenkan" Presiden Prabowo Subianto sebagai perintahnya kepada jajaran untuk memadamkan api dalam kondisi darurat.

Dilansir Kaltim Post (Jawa Pos Group) pada Selasa (25/8), ubi bombing menjadi istilah baru yang muncul usai Presiden Prabowo memimpin Rapat Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (24/8).

Meski baru dibahas, presiden serius memberi arahan agar ubi bombing dilakukan.

Lantas bagaimana cara tepung dipakai memadamkan api karhutla? Tepung ubi dan tepung singkong dibentuk bola-bola kecil. Bisa juga disiapkan seperti formula pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Opsi itu menarik perhatian presiden karena bisa menjadi alternatif water bombing.

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”Seperti alat pemadam kebakaran, ya yang kita bayangkan. Itu kan yang keluar kan zat kimia, bener nggak? Coba dicek ya. Coba dicek BRIN. Apakah bisa produksi atau kita sourcing,” kata Prabowo.

Presiden ingin petugas pemadam karhutla di lapangan dibekali alat dan peralatan yang memadai.