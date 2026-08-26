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Syahrul Yunizar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.59 WIB

Jelang Aksi Demo Besok, Polri Ajak Masyarakat Jaga Ruang Publik Bersama-sama

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (26/8). (Polri) - Image

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (26/8). (Polri)

JawaPos.com - Menjelang aksi massa di Jakarta pada Kamis (27/8), Mabes Polri mengajak masyarakat untuk menjaga ruang publik bersama-sama. Korps Bhayangkara mengingatkan bahwa aksi massa adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi, namun ada hak lain yang juga tidak boleh diabaikan.

Karena itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengingatkan agar semua pihak punya kesadaran bahwa ruang publik digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat dengan beragam kebutuhan. Polri menegaskan komitmen untuk menjaga ruang publik agar tetap menjadi ruang bersama yang aman, tertib, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Ruang publik, lanjut Isir, tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, melainkan juga menjadi ruang untuk berbagai kepentingan masyarakat. Termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, pelayanan publik, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat yang seluruhnya perlu mendapatkan ruang untuk tetap berjalan.

”Ruang publik adalah ruang bersama. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus berjalan,” ucap Isir dalam keterangan resmi pada Rabu (26/8).

Untuk itu, Polri menekankan bahwa seluruh masyarakat harus saling menghargai dan saling memahami agar penyampaian aspirasi di ruang publik dapat berlangsung dengan baik tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya. Isir menyebut, semua ingin ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib. Agar tercapai, butuh kesadaran kolektif semua pihak.

”Hak untuk menyampaikan pendapat harus tetap dihormati, demikian pula hak masyarakat lainnya untuk bekerja, belajar, berusaha, mendapatkan pelayanan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Isir memastikan, Polri yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh kepentingan tersebut akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pihaknya ingin kehadiran petugas kepolisian di ruang publik bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan juga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

”Polri berkomitmen untuk menjaga ruang publik agar seluruh kepentingan masyarakat dapat berjalan. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, Polri hadir untuk menjaga dan melayani. Pada saat yang sama, kami juga memastikan masyarakat lainnya tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman,” beber dia.

Editor: Estu Suryowati
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