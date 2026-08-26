Mahfud MD Heran Karhutla Bisa Dipadamkan dengan Tepung Singkong

Mantan Menko Polhukan Mahfud MD. (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti inovasi penggunaan tepung berbahan dasar singkong untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gagasan tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta inovasi tersebut dikembangkan secara lebih luas.
Mahfud menyampaikan komentarnya melalui akun media sosial X milik pribadinya. Ia merasa heran dengan informasi bahwa api karhutla dapat dipadamkan menggunakan tepung singkong.
“Info dari istana: api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dipadamkan dengan tepung singkong,” tulis Mahfud, Rabu (26/8).
Menurut Mahfud, penggunaan tepung singkong sebagai bahan pemadam karhutla memang terdengar tidak biasa. Terlebih, lanjut Mahfud, luas karhutla disebut telah mencapai sekitar 202.000 hektare.
“Aneh, tapi mungkin itu benar asal tepungnya sekian puluh kali lipat dari luasan hutan/lahan yg terbakar yang menurut Menhut (18/8/2026) sudah menjalar di luasan 202.000 hektar,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak untuk benar-benar diuji sejauh mana efektivitasnya dalam menangani karhutla.
“Ayo dicoba,” tegas Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong sebagai alternatif dalam penanganan karhutla.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan, pada Senin (24/8), Prabowo meminta inovasi tersebut diproduksi dalam skala besar apabila terbukti efektif.
Inovasi tersebut dikembangkan dalam bentuk gel berbahan dasar singkong dan disebut berpotensi membantu meredam api, khususnya pada tahap awal kebakaran. Pemerintah juga membuka kemungkinan pengujian penggunaan bahan tersebut melalui helikopter maupun pesawat.
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Jawa Pos
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