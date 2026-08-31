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Muhammad Ridwan
Senin, 31 Agustus 2026 | 21.14 WIB

Wamen HAM Soroti Dampak Karhutla, Minta Permasalahan Sosial juga Diselesaikan

Upaya pemadaman darat karhutla yang dilakukan tim satgas gabungan di wilayah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Selasa (25/8). (BNPB) - Image

Upaya pemadaman darat karhutla yang dilakukan tim satgas gabungan di wilayah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Selasa (25/8). (BNPB)

JawaPos.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Menurut Mugiyanto, penanganan karhutla harus mencakup dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan akibat asap, terhambatnya aktivitas pendidikan anak-anak, hingga terganggunya sumber mata pencaharian.

Karhutla bukan cuma soal hutan dan lahan yang terbakar. Ada masyarakat yang menghirup asap, ada yang kesehatannya terganggu, ada anak-anak yang kegiatan belajarnya terganggu, dan ada masyarakat yang sumber kehidupannya ikut terdampak. Jadi setelah api ditangani, dampaknya terhadap manusia juga harus diselesaikan,” kata Mugiyanto ditemui di Jakarta, Senin (31/8).

Ia menilai, persoalan karhutla memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan sejumlah hak dasar masyarakat. Di antaranya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, pendidikan, pangan, air, serta penghidupan yang layak.

Mugiyanto juga mengingatkan perlunya perhatian lebih terhadap kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Kelompok tersebut antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga yang menggantungkan kehidupan pada hutan dan lahan.

Menurut dia, keterlibatan langsung Presiden di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut. Penanganan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman hingga pelayanan kesehatan, perlindungan kegiatan pendidikan, dan penegakan hukum.

Upaya tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai unsur masyarakat. Namun, Mugiyanto menekankan bahwa seluruh langkah tersebut harus dilakukan hingga persoalan benar-benar terselesaikan.

“Pemerintah sudah bekerja menangani kebakaran dan dampaknya. Yang penting sekarang penanganannya sampai tuntas. Api harus padam, masyarakat yang terdampak harus dipulihkan, dan kalau ada pihak yang bertanggung jawab harus ditindak,” ujarnya.

Selain pemulihan korban, aspek penegakan hukum dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan terhadap kasus karhutla tidak semestinya hanya berfokus pada individu yang melakukan pembakaran, tetapi juga menelusuri penguasaan dan pemanfaatan lahan serta pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Editor: Kuswandi
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