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Ryandi Zahdomo
Jumat, 28 Agustus 2026 | 01.39 WIB

Puluhan Pelajar Diblokade Polisi di Ladokgi Saat Menuju DPR RI

Puluhan massa pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah mencoba menembus barikade kepolisian di bawah Flyover Laboratorium Kedokteran Gigi (Ladokgi) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Puluhan massa pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah mencoba menembus barikade kepolisian di bawah Flyover Laboratorium Kedokteran Gigi (Ladokgi) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Puluhan massa pelajar berseragam sekolah terpaksa membubarkan diri, usai dihadang barikade polisi di bawah Flyover Laboratorium Kedokteran Gigi (Ladokgi) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) sore.

Rombongan tersebut diblokade petugas saat mencoba bergerak mendekati Gedung DPR/MPR RI untuk bergabung dalam aksi penyampaian aspirasi.

Upaya puluhan pelajar ini untuk menembus barikade pengamanan berakhir gagal total hingga akhirnya mereka memilih untuk memutar balik dan membubarkan diri.

Namun, pantauan JawaPos.com pukul 18.00 WIB, para pelajar tersebut masih berkumpul di depan Senayan Park (Spark).

Eskalasi Memanas di Depan Gerbang Utama

Sebelumnya diberitakan, area depan Gedung DPR/MPR RI sempat dipadati oleh gelombang massa aksi yang menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

Aksi yang berlangsung pada Kamis (27/8) hingga sore hari tersebut sempat diwarnai ketegangan.

Seorang demonstran yang diduga berbuat anarkis sempat diciduk oleh aparat kepolisian di tengah kerumunan.

Gelombang massa mahasiswa mulai berdatangan sejak sore hari untuk menggantikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang sebelumnya telah membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB.

Eskalasi sempat meningkat ketika sekelompok massa nekat merusak pagar besi gerbang utama dan membakar ban bekas hingga membubungkan asap hitam pekat.

Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi ditutup total dan dialihkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda.

Editor: Bayu Putra
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