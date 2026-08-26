KRI Gadjah Mada, Nama Kapal Induk Pertama Indonesia Masih Berproses dalam Pengajuan Berjenjang

JawaPos.com - Giuseppe Garibaldi tengah dalam perjalanan dari Italia menuju Indonesia. Nantinya kapal induk pertama Indonesia itu akan berganti nama menjadi KRI Gadjah Mada. Namun, proses pengajuan nama masih berlangsung secara berjenjang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Menurut dia, penamaan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk Angkatan Laut Indonesia itu masih berproses.

”Sampai saat ini masih berproses pengajuan nama Garibaldi, berjenjang ke Mabes TNI sampai dengan Mabes Angkatan Laut, secara resmi,” terang Tunggul pada Rabu (26/8).

Memulai Pelayaran dari Italia Sejak Senin Malam

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi memulai pelayaran dari Italia menuju Indonesia pada Senin malam (24/8). Alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL itu akan singgah di Arab Saudi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkapkan bahwa pelayaran tersebut sudah sesuai rencana awal.

”Dalam pelayarannya menuju Indonesia, Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez, dengan agenda singgah di Jeddah, Arab Saudi dan Colombo, Sri Lanka,” terang Rico.

Menurut jenderal bintang satu TNI AD tersebut, pelayaran dari Colombo akan diteruskan dengan menyesuaikan rencana operasi dan navigasi kapal induk pertama milik Indonesia tersebut.