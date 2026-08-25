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Dimas Choirul
Selasa, 25 Agustus 2026 | 21.13 WIB

BGN Ubah Jam Kerja Baru Kepala Dapur SPPG, Absen Lewat Zoom Pukul 02.00

Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa) - Image

Kepala BGN Sudaryono usai mengunjungi siswa yang diduga keracunan makanan MBG di RS Haji Medan, Sumut, Minggu (16/8). (Istimewa)

JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah aturan jam kerja baru bagi kepala dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Indonesia.

Pengawasan kini dilakukan secara ketat, termasuk melalui pengecekan langsung via konferensi video (Zoom) pada jam-jam krusial.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa bahwa aturan jam kerja bagi kepala dapur telah ditetapkan dalam dua sif utama.

"Jadi jam kerjanya adalah sore hari jam 5 sore sampai jam 7 malam, 2 jam. Kemudian jam 2 pagi dini hari sampai dengan jam 8 pagi," ujar Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPPG di Jakarta, dikutip dari rekaman video instagram @sudaru_sudaryono, Selasa (25/8).

Langkah ini diambil untuk memastikan kehadiran personel di saat-saat paling penting dalam proses pengolahan makanan.

Untuk meminimalkan celah kelalaian, BGN menerapkan sistem absensi manual melalui aplikasi Zoom pada pukul 02.00, yang disesuaikan dengan zona waktu masing-masing wilayah.

"Kita Zoom, kita cek orangnya ada nggak, pengawas gizinya ada nggak, kepala dapurnya ada nggak di jam-jam krusial itu," tegasnya.

Pengawasan ketat ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sudaryono mengatakan, berdasarkan evaluasi sebelumnya, ditemukan adanya kendala pada beberapa titik dapur akibat ketidakhadiran petugas.

"Soalnya ada beberapa dapur, nggak banyak gitu, itu orangnya kagak ada gitu lho. Karena kagak ada, kemudian masaknya asal-asalan," ungkapnya.

Selain kehadiran personel, aspek standar operasional prosedur (SOP) dan kualitas
bahan baku juga menjadi sorotan utama.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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