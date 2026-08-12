Bulog Salurkan Bantuan Pangan Kepada 5,6 Warga Jatim 

JawaPos.com - Sebanyak 5,6 warga Jawa Timur tercatat sebagai penerima manfaat bantuan pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog.

Di Surabaya, bantuan pangan disalurkan di Kelurahan Lidah Kulon Jalan Menganti Lidah Kulon Raya No.5 dan diberikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi Direktur Utama Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Rabu (12/8).

Amran menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini menyasar 33,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia yang akan diberikan mulai Juli-September.

Penyaluran di Jawa Timur sendiri merupakan rangkaian kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Totalnya untuk 33,4 juta orang, masing-masing menerima 10 kg per bulan selama 3 bulan. Total keseluruhannya kurang lebih 1 juta ton," kata Amran ditemui.

Dia menjelaskan selain membantu masyarakat, bantuan pangan ini diberikan karena stok beras Bulog melimpah hingga mencapai 5,2 juta ton.

Menurutnya, stok beras harus segera dikeluarkan agar tidak menumpuk di gudang-gudang milik Bulog.

"Secepat-cepatnya sampai habis kita keluarkan. Beras kita ini daripada menumpuk di gudang, lebih baik disalurkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan di Kelurahan Lidah Kulon menyasar 495 KPM.