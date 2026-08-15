MoU Ekspor Beras ke Malaysia Digelar, Persembahan Terindah Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-81

JawaPos.com — Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia

kembali mencatatkan momentum penting di sektor pangan.

Menteri Pertanian Republik Indonesia menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perum BULOG dengan Padi dan Beras Borneo Sdn. Bhd., perusahaan asal Malaysia, terkait rencana ekspor beras premium komersial dari Indonesia ke Malaysia.

Penandatanganan MoU ini menjadi momentum istimewa sekaligus persembahan terindah menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-81. Di tengah semangat kemerdekaan, Indonesia menunjukkan bahwa kemandirian pangan yang semakin kuat membuka ruang bagi bangsa untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai berkontribusi dalam perdagangan pangan di tingkat regional.

Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,2 juta ton. Kekuatan stok tersebut menjadi salah satu indikator semakin kuatnya kondisi perberasan nasional, sehingga Indonesia memiliki kapasitas untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mengembangkan peluang ekspor beras premium komersial.

Dalam rencana kerja sama tersebut, pengiriman tahap awal beras premium komersial ke Malaysia akan dilakukan sebanyak 1.000 ton, dengan potensi volume perdagangan mencapai hingga 200.000 ton per tahun.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan, penandatanganan MoU ekspor beras tersebut merupakan momentum yang membanggakan karena berlangsung menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

“Ini menjadi persembahan yang sangat indah menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Dulu kita selalu berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hari ini, ketika stok kita kuat mencapai sekitar 5,2 juta ton, kita mulai berbicara tentang ekspor. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kuat dan semakin percaya diri,” ujar Menteri Pertanian.

Menurutnya, kekuatan cadangan beras pemerintah menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan kondisi stok yang aman, Indonesia memiliki ruang untuk mengembangkan perdagangan beras ke pasar internasional tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

“Ekspor bukan berarti kita mengurangi perhatian terhadap kebutuhan rakyat. Justru ekspor dilakukan karena kondisi kita sudah aman. Prioritas utama tetap kebutuhan dalam negeri. Ketika kebutuhan dalam negeri aman dan stok kuat, kita bisa mulai melihat peluang pasar di luar negeri,” katanya.