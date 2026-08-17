Arus Balik HUT RI, Tiga Tol Ini Layak Diantisipasi Agar Tidak Terjebak Macet

JawaPos.com - Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Manado-Bitung, dan Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo mencatat kenaikan lalu lintas dibandingkan kondisi normal saat libur panjang HUT Kemerdekaan RI ke-81.

Jasa Marga mencatat 575.849 kendaraan melintas di tiga ruas Tol Regional Nusantara pada H-3 hingga H-1 Hari Kemerdekaan RI ke-81, Jumat-Minggu, 14-16 Agustus 2026. Jumlah itu meningkat 4,62 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 550.442 kendaraan.

Tingginya aktivitas perjalanan menuju sejumlah destinasi selama periode sebelum HUT RI dapat menjadi acuan bagi pengguna jalan untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan ketika masyarakat mulai meninggalkan kawasan wisata dan tujuan liburan.

Bali Paling Menonjol, Arus Balik Perlu Diwaspadai

Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa mencatat kenaikan lalu lintas paling tinggi selama periode pengamatan.

Sebanyak 202.540 kendaraan melintas di ruas tersebut, meningkat 22,57 persen dibandingkan lalu lintas normal yang berada di angka 165.241 kendaraan.

Tingginya volume kendaraan ini menunjukkan aktivitas perjalanan di kawasan Bali meningkat signifikan menjelang HUT RI. Karena itu, pengguna jalan yang berencana meninggalkan kawasan Nusa Dua, Bandara I Gusti Ngurah Rai, maupun Benoa saat arus balik perlu memperhitungkan kemungkinan meningkatnya volume kendaraan.

Jalur Solo-Yogyakarta Perlu Jadi Perhatian

Jalur menuju Yogyakarta juga menunjukkan pola yang menarik untuk diperhatikan.

Di Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo segmen Kartasura-Prambanan, total kendaraan yang melintas mencapai 52.010 unit, naik 4,68 persen dibandingkan kondisi normal sebanyak 49.686 kendaraan.

Khusus kendaraan menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, volumenya mencapai 30.958 kendaraan. Angka tersebut meningkat 18,24 persen dibandingkan kondisi normal yang mencapai 26.183 kendaraan.