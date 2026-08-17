Detik-detik Pilot Rafale dari Skadron 12 TNI AU Ucapkan Selamat HUT ke-81 RI dari Dalam Kokpit

Pilot pesawat tempur Rafale mengucapkan selamat HUT ke-81 dari dalam kokpit pesawat. (Tangkapan Layar YouTube Setpres)
Momen itu menjadi salah satu bagian pembuka dalam rangkaian demo udara yang ditampilkan oleh 81 pesawat TNI-Polri di atas Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum memulai manuver dan menunjukkan aksi di depan Presiden Prabowo Subianto, pilot Rafale berbicara dari dalam kokpit.
”Kami elang-elang muda TNI Angkatan Udara, dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” ucap pilot tersebut.
Setelah itu, salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru TNI AU tersebut melakukan sejumlah atraksi yang mengundang decak kagum dari Presiden Prabowo dan seluruh hadirin di Istana Merdeka. Tidak hanya Rafale, dalam demo udara hari ini TNI AU mengerahkan beberapa pesawat tempur.
Adapun deretan alutsista udara itu terdiri atas pesawat Airbus A400M, CN-295, Rafale, F-16, Sukhoi 27/30,Hawk 100/200, T-50i Golden Eagle, NAS-332 Super Puma, EC-725 Caracal, EC-120B Colibri, KT-1B Woong Bee, Boeing 737-200, Apache, Panther, AW-169, AS 365 Dauphin, serta AW-139.
Sebelum para penerbang TNI AU melaksanakan demo udara, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan. Dia mengapresiasi seluruh penerbang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik selama rangkaian persiapan.
Orang nomor satu di TNI AU itu pun menyampaikan bahwa kesempatan tampil pada upacara kenegaraan merupakan kehormatan yang harus dijaga dengan profesionalisme dan disiplin. Namun, dia pun mengingatkan keselamatan tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.
”Seluruh penerbang diminta melaksanakan tugas sesuai prosedur, menjaga disiplin penerbangan, dan terus berkoordinasi apabila menghadapi kendala di lapangan. Antisipasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi keselamatan penerbangan juga menjadi perhatian utama,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana.
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Jawa Pos
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